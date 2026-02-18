Atelier 2tonnes – Campus Villejean – 07/04 Campus Villejean Rennes Mardi 7 avril, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription, au moins 48h avant la date

2tonnes : un moyen ludique et immersif pour mieux appréhender les enjeux de la transition et donner les moyens de comprendre comment agir et contribuer à une transition réaliste et inspirante.

En groupe, venez relever le défi “2tonnes” en jouant à ce jeu sérieux.

3h30 d’atelier où se succèdent quiz et simulation d’actions individuelles et collectives pour atteindre l’objectif de réduction de notre empreinte carbone.

Destiné à tous les publics : des simples curieux qui veulent en savoir plus jusqu’aux engagé.es, en passant par celles et ceux qui ne demandent qu’à agir.

A l’issu de cet atelier, les participant.e.s ressortent avec une vision plus claire et des idées précises de leviers qui peuvent faire basculer la situation.

————-

Offre d’ateliers ouverts pour des groupes de 5 à 14 participant.e.s.

Animés par des étudiants et personnels volontaires de l’Université de Rennes.

Pour en savoir plus sur l’atelier : [https://www.2tonnes.org/atelier-2tonnes](https://www.2tonnes.org/atelier-2tonnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-07T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-07T22:00:00.000+02:00

1

https://evento.renater.fr/survey/inscriptions-ateliers-2tonnes-jvwn6w2v

Campus Villejean Campus Santé Villejean Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

