Atelier 2tonnes comment agir concrètement pour le climat ? CPIE Saint-Martin-de-Seignanx mardi 24 février 2026.
CPIE 2028 Route d’Arremont Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Vivre avec une empreinte carbone de 2 tonnes par personne en 2026 ? Impossible !
Mais d’ici 2050, ça pourrait être une réalité. L’atelier 2tonnes propose une simulation très ludique en
temps réel pour tenter d’atteindre cet objectif décisions individuelles, collectives, influence…tic tac,
à vous de jouer !
RDV à l’accueil du CPIE à 14h.
À partir de 16 ans.
Gratuit et inscription obligatoire. .
