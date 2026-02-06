Atelier 2tonnes comment agir concrètement pour le climat ? CPIE Saint-Martin-de-Seignanx

Atelier 2tonnes comment agir concrètement pour le climat ?

CPIE 2028 Route d'Arremont Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

2026-02-24

Vivre avec une empreinte carbone de 2 tonnes par personne en 2026 ? Impossible !

Mais d’ici 2050, ça pourrait être une réalité. L’atelier 2tonnes propose une simulation très ludique en

temps réel pour tenter d’atteindre cet objectif décisions individuelles, collectives, influence…tic tac,

à vous de jouer !

RDV à l’accueil du CPIE à 14h.

À partir de 16 ans.

Gratuit et inscription obligatoire. .

CPIE 2028 Route d'Arremont Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 16 20

