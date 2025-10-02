Atelier 2tonnes – Hérouville Saint-Clair Atelier 2tonnes – Hérouville Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair

Atelier 2tonnes – Hérouville Saint-Clair Atelier 2tonnes – Hérouville Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair jeudi 2 octobre 2025.

Atelier 2tonnes – Hérouville Saint-Clair Jeudi 2 octobre, 18h00 Atelier 2tonnes – Hérouville Saint-Clair Calvados

Tarif CONSCIENT (=LIBRE) avec recommandation : 15€ (classique) / 5€ (étudiants/demandeurs d’emploi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-02T18:00:00 – 2025-10-02T21:00:00

Fin : 2025-10-02T18:00:00 – 2025-10-02T21:00:00

Rejoignez 2tonnes au Café des Images pour un atelier convivial autour des thématiques complexes de la transition écologique !

—

⚠️ Animées par des bénévoles, ces sessions publiques sont destinées avant tout aux particuliers, sur leur temps libre et hors du contexte profesionnel.

—

Contenu de l’atelier

Face à l’urgence climatique, on ne sait pas toujours comment agir : Eco-gestes ou actions collectives ? Devenir flexitarien ou acheter de seconde-main ? Rénover son logement ou se déplacer à vélo ? S’engager dans une association ou dans son travail ?

️ Dans cet atelier, vous aurez pour mission de construire un scénario de transition,ensemble, afin de limiter le changement climatique à +1,5°C. Pour cela, vous vivrez en accéléré les 30 prochaines années et devrez choisir des actions individuelles ET collectives à l’échelle du pays. Chaque action aura un impact sur vos émissions de gaz à effet de serre !

☀️ Quelles actions réaliser ? Lesquelles ont le plus d’impact ? Quel est mon rôle dans la transition écologique et sociale ?

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier 2tonnes : https://www.eventbrite.com/e/billets-2tonnes-atelier-a-herouville-saint-clair-14200-1652210067789?aff=odcleoeventsincollection&keep_tld=1

Atelier 2tonnes – Hérouville Saint-Clair Café des images – square du théâtre 14200 Hérouville Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Vous voulez agir pour le climat ? L’atelier 2tonnes vous donne les clu00e9s pour passer u00e0 l’action de fau00e7on ludique et pu00e9dagogique ! », « type »: « rich », « title »: « 2tonnes – Atelier u00e0 Hu00c9ROUVILLE SAINT-CLAIR (14200) », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F365654279%2F1004668119303%2F1%2Foriginal.20220924-171732?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=0%2C0%2C2160%2C1080&s=3b9f52aca656b0befd68b679dc4b7ffa », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-2tonnes-atelier-a-herouville-saint-clair-14200-1652210067789 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 500, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« _as_checkout_form »: {« label »: « As checkout form », « value »: false}, « card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Eventbrite »}, « link »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-2tonnes-atelier-a-herouville-saint-clair-14200-1652210067789?aff=odcleoeventsincollection&keep_tld=1 »}]

Vous voulez agir pour le climat ? L’atelier 2tonnes vous donne les clés pour passer à l’action de façon ludique et pédagogique !