Informations pratiques

Saint-Lô

Atelier 3-6 ans « Les lanternons citrouille »

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 11:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Un petit pot, des couleurs d’automne et hop : crée ta mini-lanterne citrouille pour éclairer la nuit d’Halloween !

Durée 45 min. .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier 3-6 ans « Les lanternons citrouille »

L’événement Atelier 3-6 ans « Les lanternons citrouille » Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Saint-Lô