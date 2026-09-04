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Atelier 3-6 ans « Les lanternons citrouille » Saint-Lô

vendredi 23 octobre 2026 · Saint-Lô

Atelier 3-6 ans « Les lanternons citrouille » Saint-Lô

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
5 Place du Champ-de-Mars
Ville
50000 Saint-Lô
Département
Manche
Tarif

Saint-Lô

Atelier 3-6 ans « Les lanternons citrouille »

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 11:00:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Un petit pot, des couleurs d’automne et hop : crée ta mini-lanterne citrouille pour éclairer la nuit d’Halloween !
Durée 45 min.   .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 

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English : Atelier 3-6 ans « Les lanternons citrouille »

L’événement Atelier 3-6 ans « Les lanternons citrouille » Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Saint-Lô

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