Atelier 3 6 ans | Mon premier Cherch’ & Trouv’

27 Rue d’Ahuy Dijon Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-03-25 11:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Attention, les murs se transforment en terrain de jeu monstres malicieux, petits animaux et créatures étranges se cachent partout ! Après avoir parcouru l’exposition et observé ces drôles d’habitant·es, les enfants inventeront à leur tour leurs propres personnages. À partir d’une affiche imprimée en risographie, une technique d’impression colorée et originale, ils et elles personnaliseront leur image et repartiront avec un Cherch’ et Trouv’ unique, inspiré de l’univers de l’artiste. .

27 Rue d’Ahuy Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté coucou@letachepapier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier 3 6 ans | Mon premier Cherch’ & Trouv’

L’événement Atelier 3 6 ans | Mon premier Cherch’ & Trouv’ Dijon a été mis à jour le 2026-02-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)