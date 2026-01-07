Atelier 3 6 ans Vitrail Martainville-Épreville

Atelier 3 6 ans Vitrail

Début : 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

2026-02-18

Que la lumière soit ! Et la lumière fut…par la couleur. Après avoir découvert la technique ancestrale du vitrail, les enfants s’essaieront à leur propre création colorée.

Atelier pour les enfants de 3 à 6 ans, encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation. .

Route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70 chateaudemartainville@seinemaritime.fr

