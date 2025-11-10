Atelier 3 Mini fusée pour adultes CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx

Atelier 3 Mini fusée pour adultes

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-10

2025-11-10

Vivez votre propre aventure spatiale en construisant votre mini-fusée qui décollera jusqu’à 250 mètres.

sur 4 séances. .

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85

L'événement Atelier 3 Mini fusée pour adultes Mourenx a été mis à jour le 2025-09-05