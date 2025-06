Atelier 4-6 ans Les trésors de l’île Musée de l’Ile d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 11 juillet 2025 11:00

Charente-Maritime

Atelier 4-6 ans Les trésors de l’île Musée de l’Ile d’Oléron 9, Place Gambetta Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-07-11 11:00:00

fin : 2025-08-08 12:00:00

2025-07-11

2025-07-25

2025-08-08

2025-08-22

Atelier créatif sur l’histoire de l’île d’Oléron

.

Musée de l’Ile d’Oléron 9, Place Gambetta

Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 05 16 museeoleron@cdc-oleron.fr

English : Workshop 4-6 years Island treasures

Creative workshop on the history of the Ile d’Oléron

German : Atelier 4-6 Jahre Die Schätze der Insel

Kreativ-Workshop zur Geschichte der Insel Oléron

Italiano :

Laboratorio creativo sulla storia dell’isola di Oléron

Espanol : Taller 4-6 años Tesoros de la isla

Taller creativo sobre la historia de la isla de Oléron

L’événement Atelier 4-6 ans Les trésors de l’île Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes