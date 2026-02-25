Atelier 4-6 ans Maison pop-up La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage
Atelier 4-6 ans Maison pop-up La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage mardi 7 avril 2026.
Atelier 4-6 ans Maison pop-up
La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:30:00
fin : 2026-04-07 11:30:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28
Participe à un atelier ludique, durant lequel tu t’amuseras à créer une carte pop-up !
La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
English : Workshop 4-6 years: Pop-up house
Join us for a fun-filled workshop to create a pop-up card!
