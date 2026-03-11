Atelier 4 mains Pau

Atelier 4 mains

La Petite Academie Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Quatre mains qui créent, deux bouches qui sourient, un joli moment partagé.

Ce dimanche 15 mars, LA PETITE ACADÉMIE Pau propose aux petits et grands de créer ensemble.

Parent-enfant ou grand-parent–petit-enfant… venez partager un moment de complicité autour d’un atelier sculpture qui s’annonce ludique à souhait.

Dimanche 15 mars — 10h à 12h

LA PETITE ACADÉMIE Pau

Réservation en ligne disponible ou par téléphone .

La Petite Academie Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 18 42 91

English : Atelier 4 mains

