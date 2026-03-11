Atelier 4 mains Pau
Atelier 4 mains Pau dimanche 15 mars 2026.
Atelier 4 mains
La Petite Academie Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 55 – 55 – EUR
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
2026-03-15
Quatre mains qui créent, deux bouches qui sourient, un joli moment partagé.
Ce dimanche 15 mars, LA PETITE ACADÉMIE Pau propose aux petits et grands de créer ensemble.
Parent-enfant ou grand-parent–petit-enfant… venez partager un moment de complicité autour d’un atelier sculpture qui s’annonce ludique à souhait.
Dimanche 15 mars — 10h à 12h
LA PETITE ACADÉMIE Pau
Réservation en ligne disponible ou par téléphone .
La Petite Academie Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 18 42 91
English : Atelier 4 mains
