Atelier 4 Vieillir avec la jeunesse Ecole Le Poët-Laval

Atelier 4 Vieillir avec la jeunesse
Ecole 2 PLace des Justes parmi la Nation Le Poët-Laval Drôme
Début : 2025-10-09 09:30:00
fin : 2025-10-09 12:00:00
2025-10-09
Moment de partage intergénérationnel autour de la cuisine, de la gym, du conte, du jeu ou en chansons avec les élèves de l’école
Ecole 2 PLace des Justes parmi la Nation Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chapusfrancette@gmail.com
English :
Intergenerational sharing through cooking, gymnastics, storytelling, games or songs with schoolchildren
German :
Generationsübergreifender Moment des Austauschs beim Kochen, Turnen, Erzählen, Spielen oder Singen mit den Schülern der Schule
Italiano :
Incontri intergenerazionali che prevedono cucina, ginnastica, narrazione di storie, giochi e canzoni con i bambini delle scuole
Espanol :
Encuentros intergeneracionales de cocina, gimnasia, cuentacuentos, juegos y canciones con escolares
