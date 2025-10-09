Atelier 4 Vieillir avec la jeunesse Ecole Le Poët-Laval

Atelier 4 Vieillir avec la jeunesse Ecole Le Poët-Laval jeudi 9 octobre 2025.

Ecole 2 PLace des Justes parmi la Nation Le Poët-Laval Drôme

Début : 2025-10-09 09:30:00

fin : 2025-10-09 12:00:00

2025-10-09

Moment de partage intergénérationnel autour de la cuisine, de la gym, du conte, du jeu ou en chansons avec les élèves de l'école

chapusfrancette@gmail.com

English :

Intergenerational sharing through cooking, gymnastics, storytelling, games or songs with schoolchildren

German :

Generationsübergreifender Moment des Austauschs beim Kochen, Turnen, Erzählen, Spielen oder Singen mit den Schülern der Schule

Italiano :

Incontri intergenerazionali che prevedono cucina, ginnastica, narrazione di storie, giochi e canzoni con i bambini delle scuole

Espanol :

Encuentros intergeneracionales de cocina, gimnasia, cuentacuentos, juegos y canciones con escolares

