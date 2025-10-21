Atelier 450 Visite de l’atelier de plissage d’art STESF 2025 Atelier 450 Clohars-Carnoët

Atelier 450 Visite de l’atelier de plissage d’art STESF 2025 Atelier 450 Clohars-Carnoët mardi 21 octobre 2025.

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

Date(s) :

2025-10-21

Un art textile français. C’est entre mer et rivière dans le Finistère que se niche l’Atelier 450 ! Depuis 2007, Elisabeth Olivier, Maître artisane plisseuse, donne vie à des tissus plissés exceptionnels.

Robe, jupe, luminaire, le pli s’épanouit sur différents supports, au gré de sa créativité. Chaque pièce est un original confectionné à la main. Atelier 450 a pour ambition de valoriser le savoir-faire unique du plissage artisanal, aujourd’hui devenu rare (il ne subsiste plus que 3 plisseurs en France) et de faire rayonner l’art textile breton et français à l’international !

La visite

– présentation de l’atelier histoire du plissage

– démonstration de la technique du plissage avec les métiers et outils spécifiques

– Visualisation des différents plissés (échantillons, robes, jupes…)

– Commandes et ventes possibles

♿ Entreprise non accessible aux personnes en situation de handicap moteur. .

Atelier 450 49 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne

