Atelier 5/7 ans Oscar le Renard, Carnuta, Jupilles

Atelier 5/7 ans Oscar le Renard

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe

Début : 2026-02-27 10:30:00

fin : 2026-02-27 12:00:00

2026-02-27

Dans cet atelier, le enfants découvrent la vie d’Oscar le Renard où et comment il vit, ce qu’il mange et comment il se cache dans la nature. Observations et découvertes permettront de mieux connaître le monde secret des renards.

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

English :

Oscar the Fox workshop for 5/7 year-olds

