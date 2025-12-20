Atelier 5/7 ans Oscar le Renard, Carnuta, Jupilles
Atelier 5/7 ans Oscar le Renard, Carnuta, Jupilles vendredi 27 février 2026.
Atelier 5/7 ans Oscar le Renard
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe
Début : 2026-02-27 10:30:00
fin : 2026-02-27 12:00:00
2026-02-27
Atelier 5/7 ans Oscar le Renard
Dans cet atelier, le enfants découvrent la vie d’Oscar le Renard où et comment il vit, ce qu’il mange et comment il se cache dans la nature. Observations et découvertes permettront de mieux connaître le monde secret des renards.
Sur réservation. .
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
English :
Oscar the Fox workshop for 5/7 year-olds
