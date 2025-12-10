Atelier 6-12 ans Couleurs de Carnaval Limoges

Atelier 6-12 ans Couleurs de Carnaval

12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Oh les belles couleurs ! Découvre l’étonnante statue en émail Notre-Dame de pleine lumière et les majestueux vitraux de la cathédrale Saint-Étienne. Inspire-toi de leurs motifs colorés pour créer avec Peanuts ton masque en sérigraphie à l’occasion de Carnaval.

– Atelier de 2h

– Les parents ne sont pas conviés à l’atelier

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web

– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .

12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

