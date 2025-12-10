Atelier 6-12 ans Couleurs de Carnaval Limoges
Atelier 6-12 ans Couleurs de Carnaval
12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07 2026-02-14
Oh les belles couleurs ! Découvre l’étonnante statue en émail Notre-Dame de pleine lumière et les majestueux vitraux de la cathédrale Saint-Étienne. Inspire-toi de leurs motifs colorés pour créer avec Peanuts ton masque en sérigraphie à l’occasion de Carnaval.
– Atelier de 2h
– Les parents ne sont pas conviés à l’atelier
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web
– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .
12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
