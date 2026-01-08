Atelier 6-12 ans histoire de détails Ville-Close Concarneau

Atelier 6-12 ans histoire de détails

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Des détails architecturaux et décoratifs révèlent une grande partie de l’histoire de la Ville-Close. Avec un jeu de cartes en main, observe attentivement les rues et échoppes de la cité et pars à la chasse aux détails.

Atelier encadré par un guide-conférencier.

Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme .

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier 6-12 ans histoire de détails

L’événement Atelier 6-12 ans histoire de détails Concarneau a été mis à jour le 2026-01-08 par OTC CCA