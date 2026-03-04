Atelier 6-12 ans « Le printemps », Musée d’art et d’histoire – la Source, Saint-Lô

Atelier 6-12 ans « Le printemps » 16 et 23 avril Musée d’art et d’histoire – la Source Manche

Sur réservation, 2€ par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:30:00+02:00

Musée d’art et d’histoire – la Source saint-lo Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}]

Après une visite du musée, les petits artistes réaliseront leur bouquet de fleurs printannier. musée atelier créatif

Musées de Saint-Lô