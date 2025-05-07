Atelier 6-12 ans Les Couleurs, c’est la Ville ! Rue Sabatier Nevers

Atelier 6-12 ans Les Couleurs, c’est la Ville ! Rue Sabatier Nevers samedi 6 septembre 2025.

Atelier 6-12 ans Les Couleurs, c’est la Ville !

Rue Sabatier CIAP Espace Loire et Patrimoine du Palais ducal Nevers Nièvre

Début : 2025-09-06 14:30:00

fin : 2025-09-06 16:30:00

2025-09-06

D’avril à décembre, chaque mois se pare d’une couleur, révélant ainsi les matériaux, les lieux et les figures emblématiques qui façonnent Nevers. Les ateliers 6/12 ans, encadrés par des animatrices du patrimoine, permettront aux enfants de les manipuler, et de repartir avec un objet de leur création !

Programme détaillé

– 9 avril Nevers, Ville en Vert Aujourd’hui, plonge dans un voyage artistique où le vert prend vie entre pigments et paysages, et explore la création du vert dans la peinture et les décors naturels !

– 7 et 24 mai La Roseraie du Palais Aujourd’hui, venez en famille ou entre amis dans les jardins du musée, pour apprendre à fabriquer une rose en terre, et à les émailler !

– 4 juin le Jaune Terre de soleil et paysage minéral Aujourd’hui, viens apprendre à créer des paysages à partir d’ocres avec les médiatrices du patrimoine.

– 31 juillet Bleu de lumière Aujourd’hui, viens décorer un sac avec la technique du cyanotype, à partir de matériaux naturels trouvés en bord de Loire !

– 7 août En quête de couleurs Aujourd’hui, participe à un atelier où les animatrices du patrimoine t’apprendront comment les créer et les mêler entre elles !

– 6 septembre Création de broches en bois de noyer Aujourd’hui, Emmanuelle Baudry, sculptrice artisane de bois, fera fabriquer aux enfants des broches en bois de noyer.

Atelier 6/12 ans au CIAP Espace Loire & Patrimoine du Palais ducal. Gratuit sur inscription culture.nevers.fr (sauf ateliers de mai destinés à toute la familles, et sans inscription jusqu’à 17h30, dans les jardins du musée de la Faïence et des Beaux-Arts) .

Rue Sabatier CIAP Espace Loire et Patrimoine du Palais ducal Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

