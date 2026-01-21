Atelier 6/12 ans Palais en relief Palais ducal Nevers
Atelier 6/12 ans Palais en relief Palais ducal Nevers mercredi 11 février 2026.
Atelier 6/12 ans Palais en relief
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-02-11 16:00:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-21
Rendez-vous au Palais ducal, salle Chalandre à NEVERS pour un atelier pour les 6/12 ans Palais en relief à 14h30 le mercredi 11 et le samedi 21 février, dans le cadre de Micro-Folie.
Regarde attentivement la façade du Palais ducal ses tours, ses fenêtres sculptées, ses ornements délicats. Chaque ligne raconte une histoire et chaque relief attrape la lumière. À ton tour, fais naître ce palais en métal repoussé, tout en reflets et en textures !
Enfants uniquement, sous la responsabilité de l’animatrice. Gratuit, sur inscription culture.nevers.fr.
Infos au 03.86.68.44.60 .
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier 6/12 ans Palais en relief
L’événement Atelier 6/12 ans Palais en relief Nevers a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Nevers