Atelier 6/8 Yoga du Rire Salle du dojo de la Mairie Saint-Sulpice-les-Feuilles

Atelier 6/8 Yoga du Rire

Salle du dojo de la Mairie 4 Voie de la Reine Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-18

2025-12-11 2025-12-16 2025-12-18

Découvrez le yoga du rire à La Papote. Cette pratique joyeuse et bienveillante favorise la détente, stimule la créativité et renforce les liens entre participants dans une ambiance fun et décontractée. Aucune expérience préalable n’est nécessaire, juste l’envie de s’amuser et de partager de bons moments ! Un atelier où le bien-être rime avec plaisir et éclats de rire.

– Cycle 6/8 le 11/12.

– Cycle 7/8 le 16/12.

– Cycle 8/8 le 18/12. .

Salle du dojo de la Mairie 4 Voie de la Reine Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 49 85 57 bonjour@lapapote.com

