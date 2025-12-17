Atelier 6-9 ans au Musée du Hiéron Musée du Hiéron Paray-le-Monial
Atelier 6-9 ans au Musée du Hiéron Musée du Hiéron Paray-le-Monial jeudi 12 février 2026.
Atelier 6-9 ans au Musée du Hiéron
Musée du Hiéron 13 rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 14:30:00
fin : 2026-02-12 16:30:00
Date(s) :
2026-02-12
Pour réveiller l’âme créative des enfants, le musée du Hiéron propose des ateliers en lien avec l’actualité des collections. Les enfants auront l’occasion de découvrir une ou plusieurs œuvres du musée avant de réaliser leur propre création. Un moment ludique et artistique à partager en plein cœur de l’hiver ! .
Musée du Hiéron 13 rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier 6-9 ans au Musée du Hiéron
L’événement Atelier 6-9 ans au Musée du Hiéron Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-17 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I