Atelier 6 à 12 ans A la mode de chez nous Palais ducal Nevers

Palais ducal 1 Place de l'Hôtel de Ville Nevers
Début : 2026-02-04 14:30:00
fin : 2026-02-04 16:00:00
2026-02-04
Rendez-vous au Palais ducal, salle Chalandre à NEVERS pour l’atelier “ A la mode de chez nous” à 14h30 le mercredi 4 février, dans le cadre de Micro-Folie.
Oh là là ! Les seigneurs du château de Nevers ont égaré fraise et pattes d’ours ! Viens les aider à les retrouver car ils doivent paraître à la cour du Roi. Mais au fait de quoi parle-t-on ? De cuisine ou de costume ?
Pendant la Renaissance, la mode circule en Europe grâce à des poupées de mode présentant en miniature les costumes de l’époque. Après avoir découvert la mode du Moyen age ou de la Renaissance, tu pourras créer ton modèle à partir de tissus de différentes couleurs et textures pour habiller le dessin d’un mannequin de papier .
Enfants uniquement. Sous la responsabilité de l’animatrice. Gratuit, sur inscription culture.nevers.fr.
Infos au 03.86.68.44.60 .
+33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
