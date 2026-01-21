Atelier 6 à 12 ans A la mode de chez nous Palais ducal Nevers

Atelier 6 à 12 ans A la mode de chez nous

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Gratuit

Début : 2026-02-04 14:30:00

fin : 2026-02-04 16:00:00

2026-02-04

Rendez-vous au Palais ducal, salle Chalandre à NEVERS pour l’atelier “ A la mode de chez nous” à 14h30 le mercredi 4 février, dans le cadre de Micro-Folie.

Oh là là ! Les seigneurs du château de Nevers ont égaré fraise et pattes d’ours ! Viens les aider à les retrouver car ils doivent paraître à la cour du Roi. Mais au fait de quoi parle-t-on ? De cuisine ou de costume ?

Pendant la Renaissance, la mode circule en Europe grâce à des poupées de mode présentant en miniature les costumes de l’époque. Après avoir découvert la mode du Moyen age ou de la Renaissance, tu pourras créer ton modèle à partir de tissus de différentes couleurs et textures pour habiller le dessin d’un mannequin de papier .

Enfants uniquement. Sous la responsabilité de l’animatrice. Gratuit, sur inscription culture.nevers.fr.

Infos au 03.86.68.44.60 .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

