Atelier 6 à 12 ans Dessine ton vitrail Palais ducal Nevers

Atelier 6 à 12 ans Dessine ton vitrail
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 16:30:00
2026-02-17
Rendez-vous au Palais ducal, au CIAP à NEVERS pour un atelier pour les 6/12 ans Dessine ton vitrail à 14h30 le mardi 17 février.
Viens observer les vitraux de Jean-Michel Alberola dans la cathédrale, pour ensuite réaliser une maquette dessinée de ton propre vitrail. Inspire toi de plusieurs images pour produire ta propre illustration.
Enfants uniquement, sous la responsabilité de l’animatrice. Tarif 5€, sur inscription culture.nevers.fr. (règlement par chèques ou espèces uniquement).
Infos au 03.86.68.44.60 .
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
