Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

2026-02-14 2026-02-25

Rendez-vous au Palais ducal, salle Chalandre à NEVERS pour un atelier pour les 6/12 ans“ La vie de château” à 14h30 le samedi 14 et mercredi 25 février, dans le cadre de Micro-Folie.

Vite, vite tu es attendu dans la garde-robe pour te parer avant l’arrivée de Monseigneur ! Mais avant tu dois passer vers le maître des odeurs et apprendre la ritournelle pour l’ouverture du bal des petits pas… Ouh là là ! mais qu’est-ce que c’est que ce charabia ?

Je te propose de plonger dans l’histoire des salles du château de Jean de Bourgogne et de découvrir les métiers de tous ceux qui formaient sa cour. Pour terminer tu feras une carte pop-up de de la salle des festins ou de la chambre de la comtesse …

Enfants uniquement de 6 à 12 ans, sous la responsabilité de l’animatrice Gratuit, sur inscription culture.nevers.fr. Infos au 03.86.68.44.60 .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

