Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-28 16:00:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-28
Rendez-vous au Palais ducal, salle Chalandre à NEVERS pour un atelier pour les 6/12 ans “ Mais qui est à cette fenêtre ?” à 14h30 le mercredi 18 et samedi 28 février, dans le cadre de Micro-Folie.
Mais que se passe-t-il derrière les nombreuses fenêtres du palais ? Et que peut-on observer depuis les fenêtres ? Imagine quelle drôle de scène ton personnage a bien pu voir… Crée une petite marionnette de papier et fais vivre ton récit grâce au théâtre d’ombres !
Enfants uniquement, sous la responsabilité de l’animatrice . Gratuit, sur inscription culture.nevers.fr.
Infos au 03.86.68.44.60 .
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
