Atelier 6 à 12 ans Mosaïque, une image en mille morceaux Palais ducal Nevers

Atelier 6 à 12 ans Mosaïque, une image en mille morceaux
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre
Début : 2026-02-10 14:30:00
fin : 2026-02-10 16:30:00
2026-02-10
Rendez-vous au Palais ducal, au CIAP à NEVERS pour un atelier Mosaïque, une image en mille morceaux ! à 14h30 le mardi 10 février pour les 6/12 ans.
Ce matin, à l’atelier on vient de recevoir des sacs de tesselles colorées, il va falloir trier, couper et assembler… Mais de quoi parle-t-on ? Vous avez trouvé ? Alors, il est temps de venir nous aider à créer de petites mosaïques en pâte de verre.
Enfants uniquement, sous la responsabilité de l’animatrice. Tarif 5 €, sur inscription culture.nevers.fr.
Infos au 03.86.68.44.60 .
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
