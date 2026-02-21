Atelier 6 ans et + | Cherch’ & Trouv’ géant Dijon

Atelier 6 ans et + | Cherch’ & Trouv’ géant

27 Rue d’Ahuy Dijon Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 15:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Ici, on joue et on crée ensemble ! Après avoir exploré l’exposition et repéré les multiples créatures inventées par CSIL, les enfants imagineront un Cherch’ et Trouv’ collectif. Chacun·e ajoutera, à tour de rôle, ses propres monstres et détails insolites grâce à la technique du papier découpé. Une fois l’affiche remplie de surprises, place à l’impression en sérigraphie!

Chaque participant·e repartira avec sa propre affiche collective. .

27 Rue d’Ahuy Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté coucou@letachepapier.fr

English : Atelier 6 ans et + | Cherch’ & Trouv’ géant

