Atelier 6 ans et + | Cherch’ & Trouv’ géant Dijon

Atelier 6 ans et + | Cherch’ & Trouv’ géant
27 Rue d’Ahuy Dijon Côte-d’Or
Ici, on joue et on crée ensemble ! Après avoir exploré l’exposition et repéré les multiples créatures inventées par CSIL, les enfants imagineront un Cherch’ et Trouv’ collectif. Chacun·e ajoutera, à tour de rôle, ses propres monstres et détails insolites grâce à la technique du papier découpé. Une fois l’affiche remplie de surprises, place à l’impression en sérigraphie!
Chaque participant·e repartira avec sa propre affiche collective. .
27 Rue d’Ahuy Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté coucou@letachepapier.fr
