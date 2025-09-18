Atelier « 6 ETAPES POUR CREER SON ENTREPRISE » Espace Créateurs d’Entreprises Saint-Dizier

Atelier « 6 ETAPES POUR CREER SON ENTREPRISE » Jeudi 18 septembre, 10h30 Espace Créateurs d’Entreprises Haute-Marne

Sur inscription

Début : 2025-09-18T10:30:00 – 2025-09-18T12:00:00

Fin : 2025-09-18T10:30:00 – 2025-09-18T12:00:00

Vous rêvez de concrétiser votre projet entrepreneurial, mais vous ne savez pas par où commencer ?

Rejoignez notre atelier « Créer son entreprise en 6 étapes » afin de structurer votre projet de création et d’éviter les pièges et les erreurs

Espace Créateurs d'Entreprises 12 allée Jean Moulin 52100 SAint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Vous ne savez pas par quoi commencer pour créer votre entreprise ?