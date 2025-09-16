Atelier 6 mois-3 ans À tout petit pas l’automne Saint-Lô
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Début : 2025-09-16 10:00:00
fin : 2025-09-16
2025-09-16
Bébé découvrira les sensations de l’automne au musée. Prévoir une arrivée 5 min avant le début de l’activité. Un espace change-bébé est à votre disposition. .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
