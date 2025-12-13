Atelier 6 mois-3 ans > A tout petits pas la nature

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 10:30:00

fin : 2026-01-14 11:00:00

Date(s) :

2026-01-14

Bébé est invité à découvrir les tapisseries du musée où nature et animaux foisonnent!

Prévoir une arrivée 5 minutes avant le début de l’activité.

Un espace change bébé est à votre disposition.

Réservations au 02.33.72.52.55 ou musee@saint-lo.fr

2€/enfant Accompagnateur gratuit .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier 6 mois-3 ans > A tout petits pas la nature

L’événement Atelier 6 mois-3 ans > A tout petits pas la nature Saint-Lô a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Saint-Lô