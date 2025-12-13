Atelier 6 mois-3 ans > A tout petits pas la nature Saint-Lô
Atelier 6 mois-3 ans > A tout petits pas la nature
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Début : 2026-01-14 10:30:00
fin : 2026-01-14 11:00:00
2026-01-14
Bébé est invité à découvrir les tapisseries du musée où nature et animaux foisonnent!
Prévoir une arrivée 5 minutes avant le début de l’activité.
Un espace change bébé est à votre disposition.
Réservations au 02.33.72.52.55 ou musee@saint-lo.fr
2€/enfant Accompagnateur gratuit .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
