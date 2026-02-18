Atelier 6 mois-3 ans > A tout petits pas Pâques Saint-Lô
Atelier 6 mois-3 ans > A tout petits pas Pâques
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Début : 2026-04-08 10:30:00
fin : 2026-04-08
2026-04-08
Rendez-vous le 08 avril au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô à 10h30 ! Durée 30 min.
Bébé est invité à décorer son œuf de Pâques !
Prévoir une arrivée 5 minutes avant le début de l’activité.
Un espace change bébé est à votre disposition.
Réservations au 02.33.72.52.55 ou musee@saint-lo.fr. .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
