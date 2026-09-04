AGENDA · Saint-Lô
Atelier 6 mois-3 ans « Splash le monstre» Saint-Lô
vendredi 16 octobre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Atelier 6 mois-3 ans « Splash le monstre»
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Venez écraser la peinture pour créer de joyeuses créatures ! .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
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English : Atelier 6 mois-3 ans « Splash le monstre»
L’événement Atelier 6 mois-3 ans « Splash le monstre» Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Saint-Lô
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