Informations pratiques

Saint-Lô

Atelier 6 mois-3 ans « Splash le monstre»

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:30:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Venez écraser la peinture pour créer de joyeuses créatures ! .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

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English : Atelier 6 mois-3 ans « Splash le monstre»

L’événement Atelier 6 mois-3 ans « Splash le monstre» Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Saint-Lô