Atelier 6mois-3ans « A tout petits pas : Pâques », Musée d’art et d’histoire – la Source, Saint-Lô

Atelier 6mois-3ans « A tout petits pas : Pâques » Mercredi 8 avril, 10h30 Musée d’art et d’histoire – la Source Manche

Sur réservation, 2€ par enfant / Gratuité acommpagnateur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T10:30:00+02:00 – 2026-04-08T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-08T10:30:00+02:00 – 2026-04-08T11:00:00+02:00

Musée d’art et d’histoire – la Source saint-lo Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}]

Bébé décorera son œuf de Pâques. musée atelier créatif

Musées de Saint-Lô