Atelier 7 10 ans les vacances de la Toussaint à Besançon Frac Franche-Comté Besançon jeudi 30 octobre 2025.
Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon Doubs
Début : 2025-10-30 14:30:00
fin : 2025-10-30 16:30:00
2025-10-30
Un parcours amusant à travers les expositions Une pierre sous la langue d’Abdessamad El Montassir, Je rumeur, nous vacarme de Carolina Fonseca, Swarming Song d’Angelica Mesiti et l’architecture du Frac suivi d’un temps en atelier, où l’accent est mis sur la fabrication d’un théâtre d’ombres. .
Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 87 40 reservations@frac-franche-comte.fr
