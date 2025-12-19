Atelier 7-10 ans vacances de Noël au Frac Frac Franche-Comté Besançon
Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon Doubs
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-01-02 14:30:00
fin : 2026-01-02 16:30:00
2026-01-02
Un parcours amusant à travers les expositions et l’architecture du Frac suivi d’un temps en atelier, où l’accent est mis sur une démarche artistique spécifique. .
Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
