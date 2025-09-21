Atelier 7-12 ans : Impressions fleuries Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry

Atelier 7-12 ans : Impressions fleuries
Dimanche 21 septembre 2025, 14h30-16h00
Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau
Chambéry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

L’artothèque investit les Charmettes !

Après une découverte d’œuvres de l’artothèque en lien avec la nature et en s’inspirant du jardin des Charmettes, les enfants réaliseront un atelier avec la technique du monotype et repartiront avec leurs créations.

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890, chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 39 44 http://musees.chambery.fr/ http://www.chambery.fr/musees [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 68 58 45 »}, {« type »: « email », « value »: « publics.musees@mairie-chambery.fr »}] Jean-Jacques Rousseau séjourne dans le vallon des Charmettes avec Madame de Warens entre 1736 et 1742. Composé d’une maison et d’un site naturel préservé, ce lieu incarne la formation de la personnalité de l’un des plus grands écrivains de langue française du siècle des Lumières. Parc de stationnement sur place. Parking en bas du vallon.

Musées de la Ville de Chambéry