Atelier 7-12 ans le grimoire magique du marais au Port des Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage

Atelier 7-12 ans le grimoire magique du marais au Port des Salines
Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Début : Mardi 2025-10-21
fin : 2025-10-28
2025-10-21
Un atelier pédagogique « spécial Halloween » dans le marais salant adapté aux enfants de 7 à 12 ans sur réservation.
Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 82 28 le.port.des.salines@cdc-oleron.fr
English :
A « special Halloween » educational workshop in the salt marsh for children aged 7 to 12 booking required.
German :
Ein pädagogischer Workshop « speziell für Halloween » in den Salzgärten, der für Kinder von 7 bis 12 Jahren geeignet ist mit Reservierung.
Italiano :
Un laboratorio didattico « speciale Halloween » in salina per bambini dai 7 ai 12 anni prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Un taller educativo « especial Halloween » en la marisma salada para niños de 7 a 12 años es necesario reservar.
