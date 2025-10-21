Atelier 7-12 ans le grimoire magique du marais au Port des Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage

Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Un atelier pédagogique « spécial Halloween » dans le marais salant adapté aux enfants de 7 à 12 ans sur réservation.

Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 82 28 le.port.des.salines@cdc-oleron.fr

English :

A « special Halloween » educational workshop in the salt marsh for children aged 7 to 12 booking required.

German :

Ein pädagogischer Workshop « speziell für Halloween » in den Salzgärten, der für Kinder von 7 bis 12 Jahren geeignet ist mit Reservierung.

Italiano :

Un laboratorio didattico « speciale Halloween » in salina per bambini dai 7 ai 12 anni prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Un taller educativo « especial Halloween » en la marisma salada para niños de 7 a 12 años es necesario reservar.

