Atelier 7-12 ans Une aire de jeux pour poules La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage

Atelier 7-12 ans Une aire de jeux pour poules

La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30

Construisez ensemble, dans le jardin de la ferme traditionnelle, une aire de jeux pour nos 3 poules !

La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr

English : Workshop 7-12 years: A playground for chickens

Build a playground for our 3 hens in the traditional farm garden!

