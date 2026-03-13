Atelier 8-12ans Enquête au Couvent Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne
Atelier 8-12ans Enquête au Couvent Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne mercredi 15 avril 2026.
Atelier 8-12ans Enquête au Couvent
Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
Atelier du Patrimoine 8/12ans
Atelier du Patrimoine 8-12 ans
Enquête au couvent
Le couvent des Ursulines est sous le choc une des religieuses a été tuée ! Le service Patrimoine recherche des détectives aguerris, observateurs et discrets pour relever les indices et résoudre les énigmes. Viens mener l’enquête pour démasquer le coupable.
Les mercredis 15 et 22 avril
De 14h30 à 16h30
A l’Office de Tourisme .
Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com
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English :
Heritage Workshop 8/12 years
L’événement Atelier 8-12ans Enquête au Couvent Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-13 par SUD MAYENNE