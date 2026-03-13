Atelier 8-12ans Enquête au Couvent Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier 8-12ans Enquête au Couvent

Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Atelier du Patrimoine 8/12ans

Atelier du Patrimoine 8-12 ans

Enquête au couvent

Le couvent des Ursulines est sous le choc une des religieuses a été tuée ! Le service Patrimoine recherche des détectives aguerris, observateurs et discrets pour relever les indices et résoudre les énigmes. Viens mener l’enquête pour démasquer le coupable.

Les mercredis 15 et 22 avril

De 14h30 à 16h30

A l’Office de Tourisme .

Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com

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English :

Heritage Workshop 8/12 years

L’événement Atelier 8-12ans Enquête au Couvent Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-13 par SUD MAYENNE