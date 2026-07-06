UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ussel

Atelier à 4 mains confection d’un tablier spécial barbecue Ussel

mercredi 5 août 2026 · Ussel

Atelier à 4 mains confection d’un tablier spécial barbecue Ussel

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
22 Rue de la Civadière
Ville
19200 Ussel
Département
Corrèze
Tarif

Ussel

Atelier à 4 mains confection d’un tablier spécial barbecue

22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :
2026-08-05

L’EVS la Civadière organise un atelier à 4 mains avec la confection d’un tablier spécial barbecue

Sur inscription obligatoire
Public adulte et famille   .

22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 25 53  evs.lacivadiere@ussel19.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier à 4 mains confection d’un tablier spécial barbecue

L’événement Atelier à 4 mains confection d’un tablier spécial barbecue Ussel a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

À voir aussi à Ussel (Corrèze)