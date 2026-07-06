Atelier à 4 mains confection d’un tablier spécial barbecue Ussel
mercredi 5 août 2026 · Ussel
Informations pratiques
Ussel
Atelier à 4 mains confection d’un tablier spécial barbecue
22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-08-05
L’EVS la Civadière organise un atelier à 4 mains avec la confection d’un tablier spécial barbecue
Sur inscription obligatoire
Public adulte et famille .
22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 25 53 evs.lacivadiere@ussel19.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier à 4 mains confection d’un tablier spécial barbecue
L’événement Atelier à 4 mains confection d’un tablier spécial barbecue Ussel a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Ussel (Corrèze)
- Feu d’artifice 14 juillet Ussel 15 juillet 2026
- Balade naturaliste au lac de Ponty Ussel 15 juillet 2026
- Stage de lithographie Ussel 15 juillet 2026
- Atelier à 4 mains confection d’un soliflor Ussel 15 juillet 2026
- Initiation à la lithographie Ussel 15 juillet 2026