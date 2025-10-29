Atelier à base d’encre Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer
Atelier à base d’encre Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer samedi 24 janvier 2026.
Atelier à base d’encre
Place Henri Vignioboul Médiathèque municipale Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 09:30:00
fin : 2026-01-24 09:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Dans le cadre de l’exposition de Doreen Le Marinel sur la Terre tranquille , développez votre créativité et savoir-faire artistique en participant à cet atelier à base d’encre !
Ouvert à tous, tous niveaux.
Inscriptions obligatoires auprès de la médiathèque municipale au 02 40 60 35 91. .
Place Henri Vignioboul Médiathèque municipale Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 35 91 bibliotheque@piriac-sur-mer.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier à base d’encre Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-29 par ADT44