Atelier « A comme… » par l’illustratrice Cécile Bonbon

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-18 10:30:00

fin : 2025-07-18

Dessins, découpages et collages, on va s’inspirer de lettres pour créer nos propres cartes, dès 4 ans.

Sur inscription.

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : Atelier « A comme… » par l’illustratrice Cécile Bonbon

Drawings, cut-outs and collages, we’ll take inspiration from letters to create our own cards, from age 4 upwards.

Registration required.

German :

Zeichnungen, Ausschnitte und Collagen, wir werden uns von Buchstaben inspirieren lassen, um unsere eigenen Karten zu gestalten, ab 4 Jahren.

Nach Anmeldung.

Italiano :

Disegni, ritagli e collage, prenderemo ispirazione dalle lettere per creare i nostri biglietti, dai 4 anni in su.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Dibujos, recortes y collages, nos inspiraremos en las cartas para crear nuestras propias tarjetas, a partir de 4 años.

Inscripción obligatoria.

