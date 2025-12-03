Atelier à faire soi-même

1 rue Alain Bernard, Plonévez-du-Faou, Finistère

Début : 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-03 17:00:00

2025-12-03

Un atelier pour apprendre à fabriquer et bricoler pour la maison: Spécial Noël

> entrée libre et gratuite, tout public .

+33 2 98 60 51 80

