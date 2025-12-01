Atelier à Figeac Café IA, créer un Livret Citoyen Figeac

Atelier à Figeac Café IA, créer un Livret Citoyen

Quel est l’impact de l’Intelligence Artificielle sur notre société et ses citoyens ?

Ce café participatif sera le dernier rendez-vous de nos Cafés IA !

Après plusieurs sessions d’échanges passionnants, l’objectif est de synthétiser nos réflexions pour créer un Livret Citoyen.

English :

What is the impact of Artificial Intelligence on our society and its citizens?

This participative café will be the last of our AI Cafés!

After several sessions of fascinating exchanges, the aim is to synthesize our thoughts to create a Citizen?s Booklet.

