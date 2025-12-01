Atelier à Figeac Café IA, créer un Livret Citoyen Figeac
Gare de Figeac, Place de la Gare Figeac Lot
Début : 2025-12-17 18:30:00
fin : 2025-12-17 20:00:00
2025-12-17
Quel est l’impact de l’Intelligence Artificielle sur notre société et ses citoyens ?
Ce café participatif sera le dernier rendez-vous de nos Cafés IA !
Après plusieurs sessions d’échanges passionnants, l’objectif est de synthétiser nos réflexions pour créer un Livret Citoyen.
Gare de Figeac, Place de la Gare Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 61 33 48 40
English :
What is the impact of Artificial Intelligence on our society and its citizens?
This participative café will be the last of our AI Cafés!
After several sessions of fascinating exchanges, the aim is to synthesize our thoughts to create a Citizen?s Booklet.
