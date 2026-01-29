Atelier À fond les manettes Le Dôme Caen

Atelier À fond les manettes

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Un jeu, une contrainte et une mission imaginer en 2 heures top chrono la manette la plus adaptée à une situation donnée !

Connaissez-vous Makey Makey ? Grâce à ce circuit imprimé connectable très simple d’utilisation, n’importe quel objet du quotidien devient un clavier ou une manette de jeu vidéo. Une banane devient une barre d’espace, un seau d’eau une flèche de direction, … même un simple dessin au crayon à papier peut devenir interactif.

Voilà de quoi laissez parler votre créativité… et trouver des solutions aux problématiques du quotidien ! Tiens, et si l’on créait une manette qui permet de jouer avec notre tête ou nos pieds plutôt qu’avec nos mains, de faire passer un jeu du mode solo au format collaboratif ?

Pour relever ce défi, inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit ! .

English : Atelier À fond les manettes

A game, a constraint and a mission: to design the controller best suited to a given situation in 2 hours flat!

