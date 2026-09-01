Atelier : À la découverte de la voix Agen
jeudi 17 septembre 2026 · Agen
Informations pratiques
Agen
Atelier : À la découverte de la voix
95 Boulevard du Président Carnot Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:45:00
fin : 2026-09-17 20:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Cet Atelier s’adresse à tout public, chanteur et non chanteur
Florence KATZ vous explique de façon ludique comment fonctionne notre Voix. Elle vous apporte des moyens pour ne pas la forcer et se faire entendre et vous propose, par des écoutes ou des jeux de Voix, un éveil à sa propre résonance.
Cet Atelier s’adresse à tout public, chanteur et non chanteur
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la voix, sans jamais oser le demander!
Chanter est naturel, tout le monde peut chanter.
Quand on peut parler, on peut chanter.
Mais comment ça fonctionne? La voix, la respiration, la diction
Florence KATZ vous explique de façon simple et ludique comment fonctionne notre Voix. Elle vous apporte des moyens pour ne pas la forcer et se faire entendre et vous propose, par des écoutes ou des jeux de Voix, un éveil à sa propre résonance. .
95 Boulevard du Président Carnot Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 44 61 42 lavoixhumaine47@gmail.com
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English : Atelier : À la découverte de la voix
This workshop is open to everyone—singers and non-singers alike
Florence KATZ explains in a fun way how our voice works. She’ll teach you how to avoid straining your voice while still being heard, and through listening exercises and vocal games, she’ll help you become more aware of your own resonance.
L’événement Atelier : À la découverte de la voix Agen a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Destination Agen
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