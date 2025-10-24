ATELIER A LA DECOUVERTE DE L’ENCRE DE CHINE Nissan-lez-Enserune

17 Avenue de Lespignan Nissan-lez-Enserune

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Atelier créatif pour découvrir l’encre de Chine. Pour les adultes et les enfants à partir de 7 ans.

17 Avenue de Lespignan Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 31 03 35

English :

Creative workshop to discover Indian ink. For adults and children aged 7 and over.

German :

Kreativer Workshop, um die Tuschemalerei zu entdecken. Für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren.

Italiano :

Laboratorio creativo alla scoperta dell’inchiostro di china. Per adulti e bambini a partire dai 7 anni.

Espanol :

Taller creativo para descubrir la tinta china. Para adultos y niños a partir de 7 años.

