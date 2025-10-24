ATELIER A LA DECOUVERTE DE L’ENCRE DE CHINE Nissan-lez-Enserune
17 Avenue de Lespignan Nissan-lez-Enserune Hérault
Atelier créatif pour découvrir l’encre de Chine. Pour les adultes et les enfants à partir de 7 ans.
17 Avenue de Lespignan Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 31 03 35
English :
Creative workshop to discover Indian ink. For adults and children aged 7 and over.
German :
Kreativer Workshop, um die Tuschemalerei zu entdecken. Für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren.
Italiano :
Laboratorio creativo alla scoperta dell’inchiostro di china. Per adulti e bambini a partire dai 7 anni.
Espanol :
Taller creativo para descubrir la tinta china. Para adultos y niños a partir de 7 años.
