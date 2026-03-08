Atelier à la découverte de Saint Auvent L’Auventine Saint-Auvent

Atelier à la découverte de Saint Auvent

L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Venez à la découverte de Saint Auvent et de l’identité auventaise. .

L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 87 76 12 78 lauventine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier à la découverte de Saint Auvent

L’événement Atelier à la découverte de Saint Auvent Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Ouest Limousin