Atelier « A la Découverte de Soi » Cabinet Hypnorelax24 Saint-Astier

Atelier « A la Découverte de Soi » Cabinet Hypnorelax24 Saint-Astier samedi 18 octobre 2025.

Atelier « A la Découverte de Soi »

Cabinet Hypnorelax24 5 Rue du 20 Août 1945 Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Au programme La Vibration du Prénom et le nombre d’Expression

14h, Cabinet Hypnorelax24

Tarif 40 €. Sur inscription

Estelle, Hypnorelax24 06 16 92 04 58 / Tiffany, l’Energie de l’Instant T 06 69 13 40 11

Apprenez à mieux vous connaître à travers les nombres, l’hypnose et les constellations familiales.

Un voyage intérieur pour découvrir vos ressources, activer les changements dont vous avez besoin, jouer avec les nombres et leurs symboliques pour éclairer votre chemin.

Au programme La Vibration du Prénom et le nombre d’Expression

14h, Cabinet Hypnorelax24 (5 rue du 20 août 1944)

Tarif 40 €

Sur inscription

Estelle, Hypnorelax24 06 16 92 04 58 / Tiffany, l’Energie de l’instant T 06 69 13 40 11 .

Cabinet Hypnorelax24 5 Rue du 20 Août 1945 Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 92 04 58

English : Atelier « A la Découverte de Soi »

Program: « The Vibration of the First Name and the Number of Expressions »

2pm, Cabinet Hypnorelax24

Price: 40? Registration required

Estelle, Hypnorelax24 06 16 92 04 58 / Tiffany, l?Energie de l?Instant T 06 69 13 40 11

German : Atelier « A la Découverte de Soi »

Auf dem Programm: « Die Vibration des Vornamens und die Zahl des Ausdrucks »

14 Uhr, Praxis Hypnorelax24

Gebühr: 40 ? Nach Anmeldung

Estelle, Hypnorelax24: 06 16 92 04 58 / Tiffany, l’Energie de l’Instant T 06 69 13 40 11

Italiano :

In programma: « La vibrazione del nome e il numero delle espressioni »

14.00, Gabinetto Hypnorelax24

Prezzo: € 40. Iscrizione obbligatoria

Estelle, Hypnorelax24 06 16 92 04 58 / Tiffany, l’Energia dell’Istante T 06 69 13 40 11

Espanol : Atelier « A la Découverte de Soi »

En el programa: « La vibración del nombre de pila y el número de expresiones »

14.00 h, Gabinete Hypnorelax24

Precio: 40€. Inscripción obligatoria

Estelle, Hypnorelax24 06 16 92 04 58 / Tiffany, l’Energie de l’Instant T 06 69 13 40 11

L’événement Atelier « A la Découverte de Soi » Saint-Astier a été mis à jour le 2025-09-23 par Vallée de l’Isle en Périgord