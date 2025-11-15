Atelier « A la Découverte de Soi » Cabinet Hypnorelax24 Saint-Astier

Au programme « Le Chemin de Vie et l’Année personnelle »

14h, Cabinet Hypnorelax24

Tarif 40 €. Sur inscription

Estelle, Hypnorelax24 06 16 92 04 58 / Tiffany, l’Energie de l’Instant T 06 69 13 40 11

Apprenez à mieux vous connaître à travers les nombres, l’hypnose et les constellations familiales.

Un voyage intérieur pour découvrir vos ressources, activer les changements dont vous avez besoin, jouer avec les nombres et leurs symboliques pour éclairer votre chemin.

14h, Cabinet Hypnorelax24 (5 rue du 20 août 1944)

Sur inscription

English : Atelier « A la Découverte de Soi »

Program: « The Way of Life and the Personal Year »

2pm, Cabinet Hypnorelax24

Price: 40? Registration required

Estelle, Hypnorelax24 06 16 92 04 58 / Tiffany, l?Energie de l?Instant T 06 69 13 40 11

German : Atelier « A la Découverte de Soi »

Auf dem Programm: « Der Lebensweg und das Persönliche Jahr »

14 Uhr, Praxis Hypnorelax24

Gebühr: 40 ? Nach Anmeldung

Estelle, Hypnorelax24: 06 16 92 04 58 / Tiffany, l’Energie de l’Instant T 06 69 13 40 11

Italiano :

In programma: « Lo stile di vita e l’anno personale »

14.00, Gabinetto Hypnorelax24

Prezzo: 40? Iscrizione obbligatoria

Estelle, Hypnorelax24 06 16 92 04 58 / Tiffany, l’Energia dell’Istante T 06 69 13 40 11

Espanol : Atelier « A la Découverte de Soi »

En el programa: « La forma de vida y el año personal »

14.00 h, Gabinete Hypnorelax24

Precio: 40? Inscripción obligatoria

Estelle, Hypnorelax24 06 16 92 04 58 / Tiffany, l’Energie de l’Instant T 06 69 13 40 11

